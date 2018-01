Diritti tv, da Mediaset offerta a Lega A

MILANO, 22 GEN - Mediaset ha presentato una busta alla scadenza del bando domestico per i diritti tv della Lega Serie A nel triennio 2018-21. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier, mentre non è ancora trapelato nulla rispetto ad altre proposte. Secondo quanto filtra l'offerta di Mediaset riguarda il 'pacchetto B', per la trasmissione sul digitale terrestre delle partite di 8 squadre tra cui le big, esclusa la Roma.