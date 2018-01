Rugby: Parisse, competitivi non basta

ROMA, 22 GEN - "Vogliamo toglierci delle soddisfazioni ma anche vincere le partite, non ci accontentiamo di essere competitivi". Ne è certo il capitano degli Azzurri di rugby, Sergio Parisse, parlando a margine della presentazione del 6 Nazioni al Salone d'Onore del Coni. "Vorrei cinque partite che all'80' siamo ancora lì a giocarcela, perché vincerne una e poi prendere 50 punti a quella dopo non va bene. L'obiettivo è la continuità, che è sempre stato il nostro punto debole. Stesso pensiero del ct O'Shea: "Vogliamo vincere tutte le partite ma la cosa più importante per noi è la prestazione. Il nostro obiettivo in tutte le partite è essere sicuri che giochiamo al nostro migliore livello. Non sono stupido, so che vengo giudicato sui risultati ma non è un problema. Noi giudichiamo noi stessi in base alla prestazione". L'Italia esordirà nel torneo domenica 4 febbraio a Roma contro l'Inghilterra.