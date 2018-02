Ciclismo: Abu Dhabi,1/a tappa a Kristoff

ROMA, 21 FEB - Alexander Kristoff ha vinto la 1/a tappa dell'Abu Dhabi tour di ciclismo, disputata fra Madinat Zaya e Adnoc School, per un totale di 189 chilometri. Il norvegese della Uae Emirates ha battuto allo sprint nell'ordine Andrea Guardini (Bardiani) e l'australiano Caleb Ewan (Mitchelton Scott). Quarto l'olimpionico della pista Elia Viviani (Quick step-Floors). Solo 10/o l'esperto tedesco Andrè Greipel (Lotto-Soudal). Prima dell'inizio della frazione d'esordio incredibile caduta di Mark Cavendish, a causa di un rallentamento dietro la vettura del direttore di corsa nel tratto di trasferimento. L'inglese dell'Isola di Man, testimonial della corsa organizzata da Rcs sport-La Gazzetta dello Sport negli Emirati Arabi, è stato costretto al ritiro dopo soli 5 chilometri dal via. Domani è in programma la 2/a tappa, da Yas Mal a Yas Beach, lunga 154 chilometri. Domenica il gran finale.