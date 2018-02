Perotti, è stata tutta colpa nostra

ROMA, 21 FEB - "Cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? Non lo so, me lo chiedo anche io. Per il primo tempo avremmo meritato di vincere, e mi dispiace molto per quel maledetto secondo tempo che abbiamo giocato. E' tutta colpa nostra, non ci sono scuse, i responsabili siamo noi". E' un Diego Perotti amareggiato quello che commenta la sconfitta di misura della Roma con lo Shakhtar. "Un terzo gol ci avrebbe ammazzato - aggiunge l'argentino -, ma in casa non possiamo giocare come abbiamo fatto nella ripresa. Nella ripresa non abbiamo fatto niente di ciò che avevamo fatto nel primo tempo". "Sono arrabbiato perché avevamo segnato - conclude Perotti -, stavamo giocando bene e poi non so cosa sia successo. Non ho una risposta chiara, forse è mancata un po' d'esperienza. Dobbiamo stare zitti e lavorare per migliorare".