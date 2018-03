Moto2, A. Marquez domina libere Moto2

ROMA, 17 MAR - Il pilota spagnolo Alex Marquez in sella a una Kalex è stato il più veloce nelle terze prove Libere della Moto3 sul circuito di Losail, dove domani è in programma il gp del Qatar. Il fratello minore del campione del mondo di MotoGP Marc, ha segnato il tempo di 2:01.928, anticipando l'italiano Lorenzo Baldassarri, anch'egli su Kalex, di pochissimo (+0.131). Terzo tempo per il portoghese Miguel Oliveira su Ktm (+0.198). Quanto agli altri italiani, buona prestazione di Luca Marini, quinto tempo; 8° Romano Fenati e 9° Mattia Pasini.