Vela: tricolore classi olimpiche a tutta

ROMA, 22 MAR - Genova ha accolto con un vento a 20 nodi i 180 equipaggi per il Campionato italiano classi olimpiche. Nei 49er unica per uomini e donne (con classifica condivisa) ci sono in testa Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni, con due vittorie e un secondo posto. La coppia Ruggero Tita e Caterina Banti vince tutte e tre le prove della classe Nacra 17 e sono leader provvisori della classifica. Nella Laser standard, parte con il piede giusto Giovanni Coccoluto, con due primi posti e un quarto. Tra le ragazze del Laser Radial è al primo posto la campionessa italiana in carica Joyce Floridia, con due primi e un terzo posto. Tra i Finn, Alessio Spadoni ed Enrico Voltolini sono a un punto di distanza. Partenza unica anche per i 470, con i campioni italiani in carica Giacomo Ferrari-Giulio Calabrò che conducono dopo tre prove. Nell'RS:X leader provvisorio è Mattia Camboni, con 3, 2, 3. Antonio Squizzato è primo nella Classe paralimpica 2.4mR dopo tre prove con due vittorie e un terzo posto.