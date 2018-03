Nibali, percorso Mondiale per scalatori

ROMA, 23 MAR - "Sarà un Mondiale su strada molto difficile, perché abbiamo questa salita da otto chilometri da ripetere sette volte e successivamente questo 'strappo' di circa 2-2,5 chilometri, con una punta del 28 per cento che, dopo quanto fatto, diventa veramente uno scoglio difficile da superare. Ci vorrà una squadra che sa andare forte in salita, scalatori veri, perché penso che velocisti non ne arrivano". Così Vincenzo Nibali, dopo avere visionato il percorso iridato sotto la neve di Innsbruck, in Austria. In sella assieme al compagno di squadra Franco Pellizotti e ad Alessandro De Marchi, sotto lo sguardo del ct Davide Cassani, ha provato il tracciato che ospiterà il Campionato del mondo e che presenta un dislivello di circa 5 mila metri.