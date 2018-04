Serie C, la corsa del Trapani si ferma a Francavilla

FRANCAVILLA - Termina contro il Francavilla la serie positiva del Trapani che durava da dieci turni in cui i granata avevano racimolato otto vittorie e due pareggi . D'un colpo l'undici di Calori dopo aver messo assieme nei turni precedenti oltre il risultato anche prestazioni di spessore è ripiombata nel periodo nero a cavallo tra i mesi di dicembre e gennaio, manifestando a tratti le stesse debolezze e gli stessi errori. Fallito uno dei cinque match ball che il Trapani aveva, dato che vincendoli tutti avrebbe matematicamente vinto il campionato.

Nel primo tempo l'unica vera occasione per i granata è al 21' con Evacuo ma il portiere un po' fortunatamente riesce a deviare. Nella ripresa i trapanesi calano alla distanza concedendo campo e tiri ai biancoazzurri che prima falliscono un rigore con Anastasi al 20' che si fa parare il tiro da Furlan; poi passano in vantaggio al 36' con una bella conclusione di Biasion, per raddoppiare allo scadere con l'ex Madonia che beffa prima Rizzo e poi Furlan con un dribling secco ed un pallonetto .