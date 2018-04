Malagò, Miccichè? Ci sono altri problemi

ROMA, 19 APR - "L'elezione di Micciché? Una cosa sorprendente. Il problema non è questo, ma se c'è qualcuno che si diverte a lanciare dei sassi per destabilizzare un ambiente che ha ben altri problemi". Così il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, sulle indiscrezioni secondo cui una fronda di club di A vorrebbe mettere in discussione l'elezione del nuovo presidente di Lega, Gaetano Micciché. "Non ho capito di che cosa stiamo parlando sotto ogni punto di vista - ha aggiunto il capo dello sport italiano Mi è insolito dare un giudizio su qualcosa che non comprendo e non capisco: è stata fatta una votazione regolare, come previsto. Credo che il problema non sia questo. Magari sarò smentito, ma penso e credo di essere un commissario rispettato e ben considerato. E Gaetano Micciché è l'unica persona che in questo Paese poteva avere l'unanimità in così poco tempo. Se qualcuno si sofferma su simili questioni, forse non è chiaro il livello degli altri problemi".