Atletica: Sudafrica 'deluso' da Iaaf

MONACO, 26 APR - Il presidente del Comitato olimpico del Sudafrica, Gideon Sam, si è detto "deluso dalla decisione della Iaaf, soprattutto perché trascina di nuovo il nome di Caster (Semenya, ndr) nel ventilatore della pubblicità. Temiamo che queste regole siano state approvate - ha aggiunto il dirigente - senza prendere in considerazione tutti i fattori". I nuovi parametri dettati dalla Iaaf sui livelli di testosterone ammessi per le atlete potrebbero essere impugnate davanti al Tribunale di arbitrato dello sport, sia da Semenya sia dagli organismi sportivi sudafricani. Eppure, la Iaaf ha ribadito che c'è "ampio consenso in ambiente medico e scientifico" a sostegno della sua posizione. "C'è un vantaggio in termini di prestazioni nelle atlete con DSD (Disordini dello sviluppo sessuale) sulle distanze di pista comprese dalle nuove regole" ha detto il dottor Stephane Bermon, che lavora nel Dipartimento di medicina e scienze della federazione internazionale di atletica.