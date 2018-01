UniCredit Start Lab: dalla Sicilia i candidati startupper più giovani

PALERMO - Nell’edizione 2017 di UniCredit Start Lab gli startupper più giovani tra i candidati provenivano dalla Sicilia e l’80% dei concorrenti siciliani non raggiungeva i 40 anni di età. All’ultima edizione hanno partecipato 61 startup siciliane. Dalla prima edizione della competition UniCredit Start Lab (siamo al quinto anno) hanno partecipato oltre 280 startup siciliane di cui 8 sono state finaliste e 2 si sono classificate al 3° posto. Sono i lusinghieri dati che riguardano la Sicilia ricordati a margine del lancio della edizione 2018 di UniCredit Start Lab, l’iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie: un programma di accelerazione articolato in molteplici azioni per dar forza alle nuove imprese, dall’attività di mentoring e di sviluppo del network all’assegnazione di premi in denaro, dal training manageriale a servizi bancari ad hoc.

Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnologico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda nel breve termine. È possibile candidarsi, fino al 9 aprile 2018, al programma sul sito internet www.unicreditstartlab.eu accedendo alla sezione "Entra in Start Lab". Confermati i quattro ambiti di scouting del progetto: Innovative Made in Italy, Digital, Clean Tech e Life Science. Le aziende selezionate potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione da UniCredit: Servizi di networking, Servizi di mentoring, Servizi di training manageriale, Quattro grant in denaro da 10.000 euro e l’Utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area.