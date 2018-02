Mamet porta il caso Weinstein a teatro

NEW YORK, 23 FEB - David Mamet porta lo scandalo Harvey Weinstein a teatro. Il commediografo e sceneggiatore Premio Pulitzer ha rivelato, nel corso di una intervista per promuovere il suo nuovo romanzo "Chicago" sull'era del proibizionismo, che la richiesta gli e' arrivata "dal suo produttore a Broadway". Lui non lo cita per nome ma probabilmente e' Jeffrey Richards di "Spring Awakening". "Mi ha detto: 'Perche' non scrivi un testo su Weinstein?' E io l'ho fatto". Non ci sono ancora date o una location per l'andata in scena del testo teatrale intitolato "Bitter Wheat", ma un critico del Chicago Tribune ha ipotizzato "un grande interesse da parte di un veterano dei palcoscenici della citta' che oggi e' una star di Hollywood" per il ruolo del protagonista. Mamet, che ha esplorato il tema delle molestie sessuali in Oleanna del 1992, ha al suo attivo Speed the Plow, la satira dell'industria del cinema andata in scena nel 2008 all'Old Vic: Kevin Spacey aveva la parte di un produttore disperato.