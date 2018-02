F1: ecco la nuova McLaren, è arancione

ROMA, 23 FEB - E' tutta arancione la nuova McLaren MCL33 che parteciperà al prossimo mondiale di formula uno e monterà un motore Renault. La vettura, che anche quest'anno sarà guidata da Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne è stata svelata con un video sui social oggi. Obiettivo del team di Woking riscattare le ultime e deludenti stagioni. La nuova monoposto di Alonso e Vandoorne è andata subito in pista a Navarra. Soddisfatto Fernando Alonso: "Guardando la nostra nuova auto, mi sento incredibilmente eccitato - le parole dell'asturiano - ma c'è anche un po' di apprensione. So quanto sia importante questa macchina per il team e spero solo che sia come tutti noi vogliamo. Se saremo in grado di sviluppare i punti di forza del telaio dello scorso anno e di sposarlo con un propulsore Renault migliorato, allora penso che saremo in grado di fare un passo avanti. L'auto sembra molto ordinata e ben congegnata, e penso che il nuovo colore sia davvero eccezionale, accattivante''.