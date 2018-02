Tim: Cda positivo su offerta Persidera

MILANO, 23 FEB - Il Cda di Tim ha esaminato e valutato positivamente, a maggioranza, la proposta di acquisto di Persidera ricevuta da F2i e Rai Way, considerando che la partecipazione non rappresenta un asset strategico per Tim. Lo annuncia una nota. Il Cda ha dunque mandato all'a.d Amos Genish per finalizzare l'operazione, fermo restando che "ogni ulteriore eventuale offerta vincolante sarà presa in considerazione". L'operazione è stata supportata, a maggioranza, dal parere del comitato controllo e rischi.