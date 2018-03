F.Boccia, appoggio esterno a governo M5S

ROMA, 20 MAR - "Se solo io ed Emiliano vogliamo fare il governo coi 5S? No, iniziamo ad aumentare. Richetti ha iniziato a dire facciamo il referendum...". Lo dice Francesco Boccia, deputato Pd, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Come si immagina questo governo? "Con un appoggio esterno, come si faceva anche negli anni '70. Loro fanno il governo, gli diamo la possibilità iniziale per farlo partire, votandogli la fiducia al prima volta e poi, per ogni singolo provvedimento, dovranno andare in Parlamento a confrontarsi con le opposizioni". Se si verificasse questa ipotesi, quale potrebbe essere il primo provvedimento che potreste avallare? "Direi su temi quali industria ed ambiente, sui quali Pd e M5S dicono le stesse cose". "Rosato riconfermato capogruppo alla Camera? E' stato un buon capogruppo, per me andrebbe bene. Anche Zanda ha fatto un buon lavoro. Ma i capigruppo del Pd ora devono essere apprezzati dal 100% del partito", aggiunge il deputato dem.