Usa:836 marce contro armi, 100 nel mondo

WASHINGTON, 24 MAR - Sono 836, di cui oltre 700 negli Usa, le proteste oggi in tutto il mondo per un giro di vite sulle armi, dopo la strage nel liceo di Parkland (Florida). Lo si legge nel sito degli organizzatori. Quella principale è a Washington, lungo Pennsylvania Avenue, ma altre 'marce per le nostre vite' sono in corso in tutti gli stati americani. Gli organizzatori hanno riferito di aver programmato dimostrazioni in tutti i continenti, anche se il numero maggiore, fuori dagli Stati Uniti, è in Europa.