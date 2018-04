Governo conferisce cittadinanza ad Alfie

ROMA, 24 APR - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Marco Minniti ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana ad Alfie Evans, il bambino inglese di 2 anni affetto da una grave patologia neurodegenerativa e ricoverato a Liverpool. La decisione è stata presa, si legge in una nota, "in considerazione dell'eccezionale interesse per la comunità nazionale ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici, nella tutela di preminenti valori umanitari che, nel caso di specie, attengono alla salvaguardia della salute".