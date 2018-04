Sabrina Ferilli e le Storie del genere

ROMA, 24 APR - Il disagio di un corpo che non senti tuo, di un ruolo sociale che non ti appartiene e poi le difficoltà, il rifiuto, il dolore, la gioia e la determinazione che una scelta come quella di cambiare sesso comporta. Ma soprattutto "persone umane" che cercano la verità più intima, al di là del genere che li "ospita" dalla nascita. Le loro vicende sono raccontate nel nuovo coraggioso programma di Rai3, 'Storie del genere' - da giovedì 26 aprile alle 23 per otto puntate - con una conduzione d'eccezione, quella di Sabrina Ferilli. "Le cose difficili mi piacciono - dice Ferilli all'ANSA - e anche questa volta a guidarmi è stata soprattutto la curiosità. Sono rimasta affascinata dalla sfida perché, pur leggendo ed informandomi molto su questo tipo di scelta, ne sapevo in fondo poco ed avevo tante domande, spesso anche scomode, da fare". In ognuna delle puntate, infatti, Sabrina è la composta padrona di casa di un salotto dove si incrociano le storie di tre persone che hanno deciso di cambiare sesso.