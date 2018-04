India: guru colpevole stupro 16enne

ROMA, 25 APR - Il controverso guru indiano Bapu Asaram è stato giudicato colpevole dello stupro di una sedicenne alla fine di un processo durato cinque anni. Ne dà notizia la Bbc. Il famoso santone, 77 anni, era accusato di violenza sessuale su una ragazzina ospite del suo 'ashram' a Jodhpur, nel Rajasthan, nel nord dell'India. Era stato arrestato dopo la denuncia della vittima alla polizia di New Delhi. Bapu Asaram gestisce oltre 400 scuole di yoga e meditazione in tutto il paese ed è noto alle cronache giudiziarie. E' a processo per un'altra accusa di violenza sessuale nello stato del Gujarat e, sempre cinque anni fa, scioccò l'opinione pubblica per aver difeso gli stupratori di Nirbhaya, la studentessa di 24 anni morta a New Delhi dopo una straziante agonia e da allora diventata il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne in India.