Agricoltore muore in trituratrice

VICENZA, 21 MAG - Un imprenditore agricolo è morto oggi nella sua azienda agricola a Bolzano Vicentino (Vicenza) dopo essere caduto all'interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali della sua azienda. A perdere la vita un 53enne titolare della Somel srl. A lanciare l'allarme è stato un dipendente della stessa azienda, che ha subito bloccato il macchinario, quando però ormai la disgrazia si era già compiuta. Ai sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza, non è rimasto che confermare il decesso. Sul luogo dell'incidente una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Thiene (Vicenza), che stanno svolgendo le indagini assieme ai tecnici dello Spisal di Vicenza per verificare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente.