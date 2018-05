Governo:Cei coscienza critica,vigileremo

ROMA, 24 MAG - "Vigileremo, saremo coscienza critica, abbiamo dei principi irrinunciabili: la centralità dell'uomo, il lavoro come elemento fondante della dignità, il rispetto della Costituzione, la scelta chiara per la democrazia e per l'Europa". Lo ha detto il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, parlando del governo che si sta formando. La Cei boccia la flat tax e considera tra i "principi irrinunciabili" quello della "progressività fiscale", il che vuol dire "non tagli per tutti genericamente ma per le fasce per le quali è necessario". "Ci sia una maggiore tassazione sulle attività speculative, si cominci da lì", ha detto. "Saremo voce critica" ma "saremo anche disposti a collaborare", ha aggiunto, escludendo comunque qualsiasi "collateralismo" della Chiesa italiana. Bassetti è tornato invece a sottolineare l'importanza di un rinnovato impegno dei cattolici in politica: "Per la società oggi è necessario il pensiero dei cattolici, ma se non lo esprimono insieme rischia di essere inefficace".