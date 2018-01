Roma: Lippi, si punti su Schick e Defrel

ROMA, 22 GEN - "A Roma, Di Francesco è appena arrivato e, sia pure in mezzo a tanto scetticismo, ha organizzato la squadra, coinvolgendo i giocatori dal punto di vista tecnico-tattico. Non era facile, ma c'è riuscito, perché si vede che credono in quello che fanno. Vediamo adesso cosa uscirà dal mercato. Se mi vendessero Dzeko non so se mi arrabbierei. Potrebbe essere anche una cosa bella puntare tutto su Schick e Defrel". Così Marcello Lippi, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. "Attenzione all'Inter, perché può rientrare nella corsa-scudetto dopo il mercato. La Lazio? La società ha avuto un ruolo importante e Simone Inzaghi ha fatto il resto: lui è bravo in tutto", aggiunge. "La situazione del calcio italiano? Di sicuro in seno alla Federcalcio deve starci gente che ha praticato il calcio", conclude.