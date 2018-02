200 cimeli calcio in museo itinerante

ROMA, 20 FEB - Dal pallone originale della prima partita internazionale mai giocata, quella tra Scozia e Inghilterra del 1872, alle maglie uniche dei campioni che hanno fatto la storia del calcio internazionale e italiano: Cruijff, Pelé, Muller, Tardelli, Buffon e tanti altri. L'Aics (Associazione italiana cultura sport) porta in giro per l'Italia il Museo del Calcio Internazionale, un'esposizione itinerante che toccherà 15 città, da nord a sud del Paese, debuttando il 23 febbraio a Perugia in ogni tappa gratuita. La presentazione è avvenuta stamane presso la sala stampa della Camera dei Deputati, alla presenza del commissario straordinario, Roberto Fabbricini, e del presidente dell'Aics, Bruno Molea. Ben 200 i cimeli unici, raccolti dai collezionisti Aldo Rossi Merighi, Luigi Carvelli e Renato Mariotti, riuniti sotto l'egida del Museo del Calcio internazionale fino alla primavera del 2019.