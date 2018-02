Napoli: Hamsik, ora testa al campionato

NAPOLI, 23 FEB - "Siamo stati migliori del Lipsia, abbiamo dominato il match e ci è mancato poco per centrare la rimonta. E' un peccato aver subito il terzo gol la scorsa settimana. Senza quello, ora staremmo festeggiando". Lo scrive, sul sito web ufficiale, il capitano del Napoli, Marek Hamsik, dopo il successo di Lipsia che non è servito agli azzurri per qualificarsi agli ottavi di Europa League. "Abbiamo giocato questa partita di ritorno come una rivincita con il chiaro obiettivo di fare risultato, ma dobbiamo dimenticare rapidamente questa eliminazione e ritornare con la testa al campionato".