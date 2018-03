Milan:Kalinic fuori per 'scelta tecnica'

MILANO, 17 MAR - Kalinic non è stato inserito per scelta tecnica da Gattuso fra i convocati del Milan per la partita con il Chievo. Dal club non aggiungono altri dettagli sull'esclusione dell'attaccante croato, entrato dalla panchina nella sfida di Europa League con l'Arsenal e fino a ieri candidato a una maglia da titolare per domani. Il Milan dovrà fare a meno anche degli infortunati Romagnoli e Calabria, ma ritrova Conti, di nuovo convocato a sei mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Fra i 23 convocati Gattuso ha inserito due attaccanti della Primavera, Tiago Dias, Tsadjout.