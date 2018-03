Serie A: Udinese-Sassuolo 1-2

ROMA, 17 MAR - Si allunga la serie di sconfitte consecutive per l'Udinese di Grosso, battuta 2-1 in casa dal Sassuolo nel primo incontro della 29/a giornata di serie A. Un risultato importante soprattutto per gli emiliani, che da fine 2017 mancavano l'appuntamento con la vittoria e guadagnano tre punti buoni in un momento complicato. Il risultato si è sbloccato alla fine del primo tempo, per un'autorete di Adnan, riequilibrata due minuti dopo da un bel tiro di Fofana. Al 30' della ripresa la rete decisiva, firmata da Sensi.