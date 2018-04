Roma, finiti i biglietti per Liverpool

ROMA, 19 APR - Dopo aver acquistato tutti i biglietti a disposizione per la semifinale di ritorno di Champions League all'Olimpico, i tifosi della Roma si sono ripetuti oggi con quelli relativi alla gara d'andata ad Anfield. I 2500 tagliandi riservati ai romanisti per la sfida in programma il 24 aprile in casa del Liverpool sono andati esauriti in poche ore. "Per questa ragione, la fase di vendita libera, eventualmente prevista a partire da domani, non avrà luogo" comunica la Roma con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.