Calcio: Oratorio cup, tutti i vincitori

ROMA, 23 APR - E' stata una grande festa di sport, quella che ha animato per due giorni il Centro sportivo Torraccia, a Roma, che ha ospitato le fasi finali della 13/a edizione della Oratorio cup 2017/18, evento calcistico organizzato dal Comitato di Roma del Centro sportivo italiano. Nel corso del lungo week-end calcistico, che ha visto la partecipazione di oltre 2 mila atleti e altrettanti tra educatori, parenti e amici, si sono disputate 70 partite, al termine delle quali si sono delineate le graduatorie finali e le vincitrici di 11 categorie. Under 8: Astro Garbatella. Under 9: San Romano. Under 10: Eur Tm. Under 11: Eur Tm. Under 12: San Gaspare del Bufalo. Under 13: San Gaspare del Bufalo. Under 14: San Giuseppe al Trionfale. Under 16: Gesù Bambino al Sacco Pastore. Under 20: San Giuseppe al Trionfale. Open: Asd Life. Amatori: Astro Garbatella. Sabato 21, all'interno della manifestazione, si è svolta anche la 7/a giornata della 9/a Coppa del Sorriso, torneo di calcio a 5 per ragazzi diversamente abili.