Rocchi, Juve-Napoli sfida corretta

ROMA, 23 APR - "Ieri è stata una bella partita, difficile da gestire soprattutto nella prima parte ma, tutto sommato, corretta, nonostante la posta in palio. Anche dal nostro punto di vista possiamo essere soddisfatti. Cosa mi ha colpito di più? La tensione in campo era tanta, si percepiva benissimo anche nei calciatori. Ogni momento, ogni situazione poteva essere decisiv". Così Gianluca Rocchi, l'arbitro di Juventus-Napoli, all'indomani del big-match che ha riaperto il discorso scudetto. "Bisogna abbassare i toni? Sicuramente. Anche perché, quello che noi purtroppo vediamo in Serie A va a cadere anche nelle categorie inferiori e i nostri colleghi più giovani hanno problemi. Il comportamento quindi è fondamentale", evidenzia Rocchi. "Juve-Napoli prova generale per i Mondiali? Ieri è stata una buona partita, ma ci stiamo preparando da tanto tempo a questa manifestazione", risponde Rocchi, a margine dell'incontro degli arbitri con dirigenti, allenatori e calciatori di Serie A, al Coni.