Petkovic,Brasile reclama? tutto regolare

ROMA, 17 GIU - "Abbiamo il Var e ci deve offrire risposte. Io ho rivisto l'azione del nostro gol ed è stato tutto regolare, e al riguardo penso che la verità sia che la difesa del Brasile era mal posizionata". Così, nel dopopartita a Rostov, il ct della Svizzera Vlado Petkovic. "Aggiungo anche - continua - che io il rigore su Gabriel Jesùs npon l'ho visto. Al giorno d'oggi non ci sono solo l'arbitro e i suoi collaboratori sul campo, ma anche quelli al video, quindi tutto a posto. Le situazioni di cui parliamo sono state chiare". Sul risultato Petkovic dice che "il Brasile è stato migliore di noi, perché ha creato più occasioni da gol. Ma sono davvero orgoglioso del modo in cui i miei hanno giocato. non si sono mai arresi e hanno lottato per 90 minuti. Abbiamo cominciato bene questo Mondiale, ora bisogna continuare così".