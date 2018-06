Juve, Emre Can firma fino al 2022

TORINO, 21 GIU - E' iniziata ufficialmente la nuova avventura alla Juventus per il tedesco Emre Can. Il centrocampista di origini turche ha firmato un contratto che lo legherà fino al 2022 alla società bianconera che, come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale, "sosterrà oneri accessori per 16 milioni di euro, pagabili nel corso dei prossimi due esercizi". Il tedesco, cresciuto nel Bayern Monaco, è passato per Leverkusen con la maglia del Bayer prima di iniziare il quadriennio in maglia Liverpool, concluso alla naturale scadenza del contratto con i Reds.