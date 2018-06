Mondiali: Douglas Costa fermo 20 giorni

MOSCA, 25 GIU - L'attaccante brasiliano Douglas Costa rischia di essere escluso dai Mondiali in Russia a causa di un problema alla coscia. Lo riportano i media russi. Secondo il parere dei medici, le tempistiche di guarigione per l'esterno della Juventus si aggirano tra i quindici e i venti giorni, il che mette in discussione un suo ritorno in campo durante i Mondiali. Il ct del Brasile Tite ha già annunciato che Douglas Costa non giocherà nell'ultima partita del girone E contro la Serbia, che si terrà a Mosca il 27 giugno.