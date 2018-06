Argentina 'facile' con la Nigeria

ROMA, 25 GIU - Le quote si schierano ancora con l'Argentina. All'Albiceleste, però, non basterà vincere contro la Nigeria per passare agli ottavi di Russia 2018: per recuperare il terreno perso nel gruppo D, dovrà sperare anche che l'Islanda non batta la Croazia, altrimenti sarà la differenza reti a decidere la qualificazione. Una combinazione possibile secondo i quotisti Snai, che danno a 1,60 il passaggio del turno degli argentini contro il 2,85 delle Aquile. Piu' 'facile' la vittoria sulla Nigeria, offerta a 1,55. Anche l'Islanda non molla il sogno ottavi ma contro una Croazia a un passo dalla qualificazione e a caccia del primo posto, Hallgrímsson e i suoi ci provano a 3,45 (sarebbe il secondo successo di fila sui croati dopo quello del 2017), contro il 2,20 del segno «2» e il 3,35 del pareggio.