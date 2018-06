Beagle rimane incastrato in un cunicolo durante battuta di caccia: salvato

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) - Igor, un cane da caccia di taglia media di razza beagle, questo pomeriggio è stato salvato dai vigili del fuoco a monte Inici, in territorio di Castellammare del Golfo. Il cane, che era con il suo proprietario, un cacciatore di Erice, mentre inseguiva un coniglio si è infilato in un cunicolo che è franato rimanendovi incastrato. I vigili del fuoco, intervenuti da Trapani, prima hanno ripulito l’imboccatura del cunicolo da massi e sterpaglie, poi hanno imbracato uno di loro che ha raggiunto il cane che era rimasto incastrato a una profondità di un paio di metri. Una volta libero l’animale è apparso in buone condizioni.