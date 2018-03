"Pulizie straordinarie" alla scuola "Quasimodo" di San Giovanni Galermo

Catania - Studenti dell’istituto “Quasimodo-Padre Santo di Guardo” e militari americani di Sigonella insieme per lanciare un messaggio di rispetto e di cura per l’ambiente che ci circonda. L’iniziativa, svoltasi stamattina nella scuola di San Giovanni Galermo, dal titolo “AmiAmo il quartiere”, ha visto decine di alunni dell’istituto comprensivo, nei pressi di via Don Minzoni, mettere da parte per una giornata libri e quaderni per utilizzare pennelli e rastrelli. Tutti con il preciso obiettivo di pulire il cortile interno e gli spazi esterni dell’istituto dalle scritte sui muri e dalla spazzatura. Una iniziativa promossa dal consigliere comunale Giuseppe Catalano che ha ringraziato il dottor Alberto Lunetta, responsabile delle relazioni esterne della base Nas di Sigonella, e poi organizzata dall’assessore alle Politiche Scolastiche Ausilia Mastrandrea, dal presidente della IV municipalità Emanuele Giacalone, dalla dirigente della “Quasimodo-Padre Santo di Guardo” Simona Perni, e da tutto il personale scolastico, con la partecipazione dei genitori e dei volontari che hanno reso possibile tutto questo.

«Troppe volte San Giovanni Galermo è stato al centro della terribile piaga legata alla continua presenza di decine di discariche abusive - ha affermato il consigliere Giuseppe Catalano. Un problema che va affrontato soprattutto da un punto di vista culturale. I giovani,in questo contesto, possono fare la differenza perché sono loro i futuri cittadini del domani. Occorre creare una rete con una cabina di regia strutturata che veda in prima linea per il rispetto delle propria città e del suo arredo urbano le scuole, le parrocchie e le associazioni. Da qui la volontà di farmi portavoce in Consiglio comunale affinchè questo tipo di iniziative possano prendere piede in altri quartieri del capoluogo etneo colpiti dal vandalismo e dalla presenza di discariche abusive».

Video di Davide Anastasi