Polemiche per un altro sexy car wash in Sicilia: il sindaco chiede scusa

PALERMO - Poco più di un mese fa il caso era scoppiato ad Avola, ora al centro dello scandalo c'è un ridente paese del Palermitano, San Cipirello, dove è scoppiata la polemica per uno spettacolo di sexy car wash andato in scena domenica scorsa. Donne e motori… gioie e dolori, dice un detto. E così è stato. La formula vincente del sexy car wash - importata dagli Stati Uniti dove il fenomeno spopola da tempo - qui si è rivelata un boomerang. Mentre negli States sono tantissimi i fan di questi autolavaggi erotici - basta vedere i cliccatissimi video su You Tube - qui vedere sexy ragazze in bikini dalle curve mozzafiato che si strusciano sulle quattro ruote crea ancora un certo imbarazzo.

Domenica ad assistere allo spettacolo hot in piazza Liborio Mannino, al centro commerciale “Il mulino”, nell'ambito del “5° Tuning show Valle dello Jato”, organizzato da un gruppo di appassionati di auto modificate e con il patrocinio del Comune, c’erano tanti uomini, numerose donne, ma anche ragazzini e ragazzine. E sembra che lo show abbia turbato la sensibilità di alcuni cittadini.

«Ritengo che quanto è accaduto sia vergognoso ed irrispettoso nei confronti dei San Cipirellesi - ha detto il consigliere d’opposizione Marianovella Termini -. Ben accette sempre le iniziative culturali e sportive ma non dal tenore altamente volgare come quelle di ieri, e alla presenza di minori».

E sono stati diversi a chiedere le dimissioni dell’assessore comunale che si occupa degli spettacoli, tanto che il sindaco Vincenzo Geluso, sulla scia delle polemiche si è sentito in dovere di intervenire con un post su Facebook (vedi sotto) in cui chiede scusa a tutti per lo spettacolo offerto: «Non pensavamo che si sarebbe esagerato in questa maniera, era andato tutto bene nelle manifestazioni precedenti Mi dispiace». Basteranno le scuse a calmare i bollenti spiriti?