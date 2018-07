Catania, Consorzio di Bonifica: quadro elettrico reso inutilizzabile dai roditori

Ciò che appare nel video è un quadro elettrico reso inutilizzabile dai roditori e che serve a manovrare delle valvole in un nodo di distribuzione irrigua, al Consorzio di Bonifica di Catania. Ciò che rimane dell'impianto elettrico, impedisce la gestione di immissione d'acqua tra un comizio ed un altro; praticamente inutilizzabile a causa della presenza di topi e ratti che all'interno del manufatto, ne hanno fatto razia. Bisogna precisare il fatto che in questo momento il personale operaio riprende l'attività lavorativa, rispetto a ciò che ha lasciato lo scorso anno, a fine del contratto di lavoro di natura stagionale. Ciò vuol dire che dallo scorso settembre, a giugno 2018, questi locali rimanendo incustoditi, risultano di facile manomissione e distruzione da parte dei roditori. Pertanto anche questo impianto dovrà essere nuovamente ripristinato, affinché possa tornare a funzionare e manovrare delle valvole di apertura e chiusura delle reti irrigue. Il paradosso è che per risparmiare i costi di gestione sulla classe operaia, andiamo a pagare il ripristino degli impianti manomessi per la mancata presenza e manutenzione, anche con la derattizzazione periodica dei siti sensibili.La denuncia che oggi rappresenta il SIFUS, vuole mettere al riparo gli agricoltori dai disservizi causati dalla mancata manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica, per carenza di organico.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870