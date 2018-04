Street art a Roma: Di Maio, Salvini e Berlusconi come i bari di Caravaggio

Un quadro, con tanto di cornice, raffigurante i 'Barì del Caravaggio ma con i volti di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è apparso questa mattina nei pressi del Quirinale. Il manifesto, firmato 'Sirantè, era incollato sul muro di via dei Lucchesi.

“Sirante prende spunto da una celebre opera del suo maestro. Il quadro rappresenta la truffa - si leggeva in un cartellino simile a quello dei musei, attaccato vicino alla “stampa su carta” - Un anziano 'ingenuò (raffigurato da Sirante con il volto di Silvio Berlusconi) sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena così teatrale, descrittiva e realistica contiene un monito morale, una condanna del malcostume, in particolare delle strategie dei politici”.

Sul posto sono intervenuti verso le 8 i carabinieri del comando di piazza Venezia che hanno rimosso la stampa ed inviato una informativa all’autorità giudiziaria.