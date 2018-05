Tripudio in studio per Fabrizio Corona, polemica sui social

E' polemica sui social per un video pubblicato da Fabrizio Corona sul suo profilo Instagram in cui si vede l’ex fotografo dei vip di origini catanesi, da poco uscito dal carcere, entrare nello studio di Verissimo per registrare con Silvia Toffanin l'intervista che andrà in onda sabato prossimo. Nella clip il pubblico (composto perlopiù da donne) lo sommerge di applausi come un vero e proprio divo. C’è chi lo abbraccia, chi cerca di toccarlo, chi vorrebbe farsi un selfie o chi vorrebbe un bacio e c’è persina una donna che si inchina davanti lui. I commenti su Instagrama si dividono tra chi esalta Fabrizio Corona e chi invece polemizza sul fatto che «in Italia se sei farabutto diventi un idolo»