Nel 2016 Hattie Boydle è diventata una campionessa mondiale di fitness vincendo il “World Beauty Fitness And Fashion”. Ma in passato l’australiana aveva vissuto il dramma dell’anoressia, arrivando a pesare appena 26 kg. Lo sport l’ha aiutata a superare i problemi alimentari, fino a diventare un modello per le quasi 500mila persone che seguono il suo profilo Instagram. In questo esercizio, noto come Nordic drop progression, Hattie Boydle mette in mostra tutta la sua resistenza e fisicità.