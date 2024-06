Antisemitismo: Pallavicini (Coreis), ‘solidarietà a comunità ebraica’**

Adnkronos

Milano, 22 giu. “Pieno sostegno e solidarietà alla comunità ebraica a Milano” dall’Imam Yahya Pallavicini, vice presidente Coreis-Comunità Religiosa Islamica Italiana, che all’Adnkronos commenta le parole del presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi dopo l’episodio avvenuto ieri davanti al centro islamico di viale Jenner dove il giornalista Klaus Davi si era recato per fare alcune interviste ed è stato aggredito da alcuni frequentatori della Moschea.