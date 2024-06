Caso Uss: arrestato organizzatore fuga, pm ‘contatti con famiglia e banda’

Adnkronos

Milano, 14 giu. Il cittadino russo di 54 anni arrestato dalla procura di Milano, che ha indagato sulla fuga di Artem Uss, avrebbe “monitorato l’esito della decisione della corte d’Appello di Milano sulla eventuale estradizione di Uss negli Stati Uniti d’America, in effetti sfavorevole all’uomo, tale da indurlo a porre in essere il piano che nel frattempo aveva organizzato contattando preliminarmente i componenti della banda che hanno poi realizzato la fuga”. Lo sostiene la procura di Milano che ha dato conto, in una nota, dell’arresto.