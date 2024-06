Editoria: Il Giornale festeggia a Milano i suoi primi 50 anni

Adnkronos

Milano, 19 giu. Il Giornale compie 50 anni e per festeggiare raduna a Milano tutti i protagonisti della sua storia e grandi nomi dell’imprenditoria e della politica, a partire dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Sono passati 50 anni, ma i motivi che hanno spinto Indro Montanelli a fondare Il Giornale sono ancora tutti attualissimi, quindi siamo ancora giovani”, ha detto il direttore Alessandro Sallusti, esortando a “guardare avanti, vedere quali sono le sfide che aspettano il mondo ed essere capaci di commentarle e criticarle”. Quindi il ringraziamento a Meloni, che è riuscita a venire alla festa “stretta tra un G7 e un’elezione europea”.