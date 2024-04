Engineering presenta Water Management, Ai per gestione consapevole

Adnkronos

Roma, 22 mar. Engineering, attiva nei processi di digitalizzazione per aziende e Pa, è tra i protagonisti dell’evento finale della quinta edizione di Valore Acqua per l’Italia, la Community attivata da The European House – Ambrosetti per disegnare soluzioni innovative nella gestione delle risorse idriche, che si svolge oggi all’Acquario Romano in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Nel corso dell’evento Engineering offrirà il suo contributo sul tema della gestione delle risorse idriche, nella convinzione che “tecnologie all’avanguardia come Intelligenza Artificiale, Digital Twin, Blockchain e IoT possano supportare l’utilizzo consapevole di un bene prezioso come l’acqua e siano un driver fondamentale di competitività e sviluppo sostenibile”, spiega l’azienda in una nota. Valore Acqua sarà anche l’occasione per Engineering di presentare la soluzione Water Management, una piattaforma tecnologica orizzontale che grazie ad un early warning system e ad analisi predittive basate su Ai e Advanced Analytics sta supportando da Nord a Sud dell’Italia gestori idrici, Comuni, istituzioni e utenti nel praticare un approccio consapevole dell’acqua, riducendone le perdite e ottimizzandone l’uso. “Negli ultimi anni gli effetti del cambiamento climatico e le condizioni infrastrutturali della filiera estesa dell’acqua in Italia hanno imposto alle aziende del settore un cambio di paradigma, incentrato sulla gestione circolare della risorsa idrica e sulla riduzione di prelievi, consumi e perdite. Engineering può contribuire in modo significativo nel percorso di modernizzazione del settore, promuovendo la gestione delle risorse idriche non solo in chiave di efficienza ma anche di sostenibilità. La nostra soluzione Water Management permette infatti di ripensare l’intero ciclo dell’acqua, di ottimizzare la gestione delle reti idriche e ridurre le perdite nella distribuzione dell’acqua pubblica”, spiega Guido Porro, Executive Vice President Enterprise di Engineering. Umberto D’Angelo, direttore Business Development Energy&Utilities interviene oggi 22 marzo nel panel dedicato ai nuovi paradigmi smart&digital water per la gestione della risorsa acqua, per parlare di come le tecnologie innovative, in ambito digital, possano supportare gli operatori del ciclo idrico integrato.

