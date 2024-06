Imprese, Passera (illimity): “Aumentare investimenti per essere competitivi”

Adnkronos

Milano, 25 giu. – “Abbiamo bisogno di grandi investimenti perché l’innovazione è l’elemento chiave per aumentare la produttività. E senza produttività non si è competitivi, non crescono i salari e quindi non cresce il reddito di tutti”. Sono le considerazioni di Corrado Passera, ex ministro dello Sviluppo economico, fondatore e amministratore delegato illimity, intervenuto all’assemblea generale di Centromarca che per l’occasione ha organizzato a Milano l’incontro “Geopolitica, società, innovazione – Scenari e priorità per l’Industria di Marca”. “Vanno premiati gli imprenditori, gli azionisti che mettono capitale nelle aziende favorendo le aggregazioni – riprende Passera che aggiunge – Vanno create le condizioni per il dinamismo aziendale, prima di tutto in formazione perché oggi c’è un grandissimo mismatch tra ciò che le imprese chiedono in termini di competenza e quello che la scuola propone e produce”. Sul tavolo dei lavori dell’assemblea di Centromarca competitività, innovazione, sostenibilità e legalità e per l’ex ministro dello sviluppo economico “La crescita dipende da tutte queste cose insieme”.

