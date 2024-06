Milano: travolge e uccide 15enne in bici, condannato a 7 anni e 4 mesi (2)

Adnkronos

La giudice non ha riconosciuto le attenuanti e ha stabilito come pena accessoria l’espulsione, del giovane di origine romena, a fine pena. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni, ma si tratta di una condanna che si avvicina alla pena massima (in caso di abbreviato) per gli omicidi stradali. La sentenza è stata accolta con un pianto liberatorio di un amico della vittima e con gli occhi lucidi della famiglia di Valentino, assente invece la ragazza che porta ancora i segni dell’incidente di quasi un anno fa.