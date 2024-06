Un nuovo tessuto per alleviare gli effetti del riscaldamento globale

Adnkronos

La lotta al riscaldamento globale passa per le grandi quanto per le piccole intuizioni. È su questa seconda strada che si è incamminata un’équipe di ricerca dell’Università di Chicago, negli Stati Uniti, con la scoperta di un tessuto riflettente che potrebbe alleviare gli effetti delle terribili ondate di caldo cui le nostre metropoli sono ormai soggette. Nel corso dei test svolti in una delle aree più calde dell’emisfero boreale, lo Stato americano dell’Arizona, il prodotto ha fatto registrare ottime performance. I risultati dello studio sono stati pubblicati su “Science”.

