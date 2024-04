Zangrillo: “Pa sia opportunità per i giovani per accrescere professionalità”

Adnkronos

Roma, 18 apr. (Labitalia) – “Le sfide che deve affrontare la pubblica amministrazione nei prossimi anni sono importanti, la stessa Unione Europea ci ricorda che una pubblica amministrazione efficiente, a livello comunitario, consentirebbe al continente europeo di poter risparmiare 65 miliardi di euro all’anno. E consentirebbe alle aziende di tagliare i propri costi di 3 miliardi all’anno, quindi avere una Pa efficiente è un must”. Così il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ieri a margine della presentazione a Roma del report annuale di Cotec – Fondazione per l’Innovazione, redatto in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere.

“Dobbiamo vincere questa sfida e lo possiamo fare perché abbiamo un capitale umano preparato e abituato ad affrontare la complessità. Il nostro compito è quello di seguirlo e di assecondarlo cercando di far crescere la consapevolezza nelle nostre persone di vivere il cambiamento come un’opportunità”, ha spiegato Zangrillo che poi ha aggiunto: “Lo stiamo facendo lavorando sulla formazione e sulla crescita delle nostre persone, quindi anche sul merito. Cercando di presentarci come un’organizzazione che è in grado di reclutare le persone in maniera rapida ed efficace”. “Tutto questo perché abbiamo bisogno di esser attrattivi verso le nuove generazioni. Viviamo nell’epoca della transizione digitale, è chiaro che disporre di giovani della generazione Z significa dare un’accelerazione straordinaria al processo di modernizzazione della nostra organizzazione”, ha osservato.