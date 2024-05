VELO ANNUNCIA IL LANCIO DEL RIVOLUZIONARIO WHITEPAPER “DIGITAL GOLD”.

Adnkronos

– BANGKOK, 30 aprile 2024 /PRNewswire/ — Velo Labs è entusiasta di pubblicare il suo innovativo whitepaper per il progetto “Digital Gold”, intitolato “Pacific Lightnet Gold Token (PLG): Revolutionizing Gold Investments” (Pacific Lightnet Gold Token (PLG): rivoluzionare gli investimenti in oro). Questo documento presenta un nuovo modo di possedere oro attraverso token sicuri e digitalizzati, destinati a trasformare le interazioni degli investitori con questo asset classico.

Integrazione con la Fondazione Solana:

basandosi su un recente memorandum d’intesa con la Fondazione Solana, questa iniziativa impiega Solana come livello di regolamento blockchain, con Velo come backbone dell’infrastruttura e stanza di compensazione per le transazioni in oro digitale del Laos. Questa partnership aumenta l’efficienza e la sicurezza delle transazioni PLG Gold, garantendo una forte interoperabilità e connettività attraverso le reti blockchain.

Partnership chiave:

Punti principali del whitepaper:

Ulteriori vantaggi dei token PLG:

Informazioni su Velo Labs:

Velo Labs è un pioniere globale nelle soluzioni finanziarie basate su Web3, e offre una liquidità e una rete di liquidazione all’avanguardia per trasferimenti di valore sicuri ed efficienti. Supportati da Stellar Network e CP Group, il nostro raggio di azione si è esteso oltre il Sud-Est asiatico e il Pacifico, e ci rivolgiamo ora a partner in tutto il mondo. Colmiamo e riduciamo il divario tra l’infrastruttura bancaria tradizionale e il Web3, aprendo la strada all’adozione di massa della blockchain. La nostra vasta rete di pagamenti basata su Web3 e Lightnet, il nostro partner autorizzato per i pagamenti, ci posizionano come un peso massimo a livello globale. Velo Labs offre una vasta gamma di prodotti basati su Web3, in particolare Orbit, sviluppati su misura per utenti privati, commercianti, aziende e imprese in tutto il mondo, dedicati a potenziare la connettività finanziaria globale e ad espandere l’accessibilità a livello globale.

Informazioni su Pacific Bullion Import-Export:

Pacific Bullion Import-Export svolge un ruolo fondamentale nella gestione e nella sicurezza delle riserve auree essenziali per sostenere i token PLG. Con una lunga esperienza nel settore dei metalli preziosi, l’azienda garantisce l’integrità, la sicurezza e la conformità normativa del deposito dell’oro. Le sue pratiche di auditing complete e le misure di sicurezza avanzate costituiscono una base affidabile per l’iniziativa Digital Gold, rendendolo un attore chiave nella trasformazione del commercio tradizionale dell’oro nell’era digitale.