Giovanni Barone: «I miei primi cinque anni tra differenziata e Pnrr»

Il tempo del mio primo mandato come Sindaco di Santa Croce Camerina sta per completarsi e, quindi, è giunto il momento di tirare le somme su quanto è stato fatto in questo quinquennio. È stato un mandato, certamente, impegnativo, coerentemente col progetto iniziale. Abbiamo migliorato la percentuale di raccolta differenziata, arrivando a superare il 74%. Abbiamo scritto una pagina di storia sull’illuminazione pubblica, realizzando anche un impianto lungo la strada che da Santa Croce conduce a Punta Secca. Chilometri di strade asfaltate e crescita degli investimenti in bilancio di 18 milioni nel 2022. E poi la pandemia. Merita di essere ricordato il grande lavoro fatto, quando, a causa della pandemia, soprattutto con l’istituzione del “Punto vaccinale”. E grazie al PNRR saranno finanziato l’asilo nido e la rigenerazione urbana. Questa esperienza amministrativa mi ha permesso di conoscere più da vicino anche il variegato e generoso mondo del volontariato presente ed operante a Santa Croce.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA